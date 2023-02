AdBlue ist eine flüssige Harnstofflösung, die bei Fahrzeugen zur Reduzierung der Stickoxidemissionen vor einem speziellen Katalysator eingespritzt wird. Dort reagiert sie mit den Schadstoffen und wandelt diese fast vollständig in Wasserdampf und ungefährlichen Stickstoff um. Dies ermöglicht eine Reduktion der ausgestoßenen Stickoxide um bis zu 90 Prozent und schont so die Umwelt

Treibstoff- und AdBlue-Preise steigen stark an

Was die Treibstoffpreise als auch die Preise von AdBlue betrifft, gibt es momentan am Markt enorme Steigerungen zu verzeichnen. Zu Beginn der Corona-Pandemie waren Diesel und Benzinpreise noch so günstig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die gestiegene Nachfrage an Erdöl und der Umstand, dass die Fördermenge für Erdöl nur sehr langsam steigt, sind zwei Gründe für die eklatant ansteigenden Treibstoffpreise. Ein großer Teil des Benzinpreises sind auch Steuern. Diesel und Benzin sind mittlerweile sehr teuer und kosten in Österreich bereits über 1,40 Euro pro Liter.



Auch bei AdBlue zeigt die Preiskurve sehr steil nach oben. Düngemittel und Stickstoffverbindungen (hierzu zählt AdBlue) sind alleine von Dezember 2020 bis vergangenen Dezember um beachtliche 63,5 Prozent gestiegen. Vom November bis Dezember 2021 etwa betrug die Preissteigerung satte 13,8 Prozent.



Und hier zeigen sich die Vorteile von Komatsu-Technologien besonders deutlich. Die Marke Komatsu integriert in ihre Baumaschinen SCR-Katalysatoren und verwendet AdBlue. Neben dem umweltschonenden Faktor bestechen die Baumaschinen der Weltmarke vor allem durch ihren enorm geringen Kraftstoffverbrauch. Ausschlaggebend dafür sind unter anderem die verbesserten Motorsteuerungen und die variablen Pumpen-Motorsteuerungen, die sowohl bei einfachen Bewegungen als auch bei Bewegungskombinationen höchste Effizienz und Präzision sicherstellen.