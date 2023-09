Praktische Unterstützung für Facility Manager:innen kommt von klimaaktiv, der Initiative des Klimaschutzministeriums (BMK), in Zusammenarbeit mit Facility Management Austria (FMA). Expertinnen und Experten beider Organisationen haben gemeinsam die „Leitlinien nachhaltiges Facility Management“ entwickelt und kürzlich um die wichtigen Themen Digitalisierung, Klimaneutralität, Kreislaufwirtschaft und Klimawandelanpassung ergänzt.



Die Leitlinien bestehen aus einzelnen Checklisten für jedes Thema plus einem umfassenden Erläuterungsdokument. Die einzelnen Nachhaltigkeitsthemen sind in kleinen, leicht lesbaren Portionen aufbereitet und wurden damit für die Anwendung in der Praxis greifbarer gemacht. So lässt sich Nachhaltigkeit besser planen, organisieren und umsetzen.