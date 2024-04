Mit einer Stromtankstelle in der Garage ersparen sich alle E-Auto-Fahrer*innen viel Zeit. Das Auto wird geladen, während man schläft, und am Morgen steht das vollgeladene Gefährt bereit. Für viele bedeutet das, nicht mehr über das Laden nachdenken zu müssen. Die Voraussetzung dafür können Wohnbauträger, Hausverwaltungen und Wohnungseigentümergemeinschaften mit dem Rundum-Service von Wien Energie unkompliziert selbst schaffen. Wien Energie bietet die fachliche Begleitung und Beratung in der Planungsphase an und kümmert sich um die gesamte Errichtung, den Betrieb und die Wartung der Anlagen. Die E-Ladeinfrastruktur kann sowohl im Neubau als auch in Bestandgebäuden eingebaut werden, sowohl in Garagen als auch bei Stellflächen im Freien. Auch wenn noch nicht klar ist, wie viele E-Ladestellen benötigt werden: Wien Energie kann die Parkgaragen vorrüsten und ermöglicht so auch zu einem späteren Zeitpunkt die einfache Erweiterung der Ladestationen.