Der zweite Ansatz für BauGPT war ein privater, erzählt Stamm: „Für ein privates Bauvorhaben meines Vaters war ich auf der Suche nach Informationen in der Landesbauordnung. Aber aus einem ‚ich schaue mal kurz nach‘ wurde ein viel längeres Projekt, als ich erwartet hatte. Die Verordnung ist kompliziert geschrieben und wirklich sehr, sehr lang“.

Als gleichzeitig Techniker und Unternehmer machte sich Stamm auf die Suche nach einer praktikablen Lösung nicht nur für seinen Vater. Schnell war klar, dass er BauGPT entwickeln wollte.



Dafür sprach Stamm über Monate mit mehr als 50 Bauleitern, Technikern und Studenten. So fand er gemeinsam mit den Fachleuten heraus, was schwer zu lernen ist, welche Normen immer wieder nachgeschlagen werden müssen und wo sich die Bauleute einfach Hilfe wünschen.

„Natürlich wollen und können wir keinen Baumeister oder Anwalt ersetzen. Aber mit einem kleinen Chat kann man gut vorbereitet in ein Gespräch gehen. Das gibt nicht nur ein besseres Gefühl, sondern spart auch Zeit und damit Geld“, betont Stamm.