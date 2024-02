Mit Einzelvorschlägen wie dem Eigenheim-Bonus kann sich Heimo Scheuch, Chef des weltgrößten Ziegelherstellers Wienerberger nicht so recht anfreunden. Vielmehr schlug er am Mittwoch im Ö1-"Mittagsjournal" des ORF vor, die Mehrwertsteuer auf Produkte und Arbeit im Sanierungsbereich auf 5 Prozent zu senken.



Bei der Ankurbelung der Baukonjunktur gehe es einerseits um die Renovierung, also die Sanierung, und andererseits um den Neubau. "Wenn wir kurz über die Sanierung sprechen, dann wäre und ist der beste und der kostengünstigste Weg für alle Beteiligten, wenn ich die Mehrwertsteuer senke - auf die Produkte und auf die Arbeit", ist der Konzernchef überzeugt. Wenn man hier zum Beispiel auf 5 Prozent gehen würde, dann hätte das zwei wesentliche Effekte: Zum einen würde dann sehr viel privates Geld in diesen Bereich fließen, zum anderen würde die graue Wirtschaft, auf österreichisch "Pfusch", etwas zurückgedrängt und der Staat hätte letztlich auch mehr Einnahmen. "Die Mehrwertsteuer ist natürlich geringer, aber in Summe der Aktivitäten sind die Einnahmen des Staates noch höher, also eine Win-Win-Win-Situation", so Scheuch.

Für grundsätzlich wichtiger als eine Lockerung der Kreditvergabe hält es Scheuch, darüber nachzudenken, "wie ich das Bauen an sich und die Immobilienpreise wieder leistbarer mache". "Und das hat sehr viel mit den Themen Widmung zu tun, in Österreich, und Verfügbarkeit von Grund und Boden für eben mehrgeschossigen Wohnbau, aber auch für Einfamilienhäuser."