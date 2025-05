Österreichs größter Baukonzern Strabag hat seine Bauleistung im ersten Quartal dieses Jahres vor allem dank einer Übernahme in Australien spürbar erhöht. Sie legte gegenüber der Vorjahresperiode um acht Prozent auf 3,7 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen in einem „Trading Statement” bekannt gab. Der Auftragsbestand zog den Angaben zufolge per Quartalsende im Jahresabstand um 14 Prozent auf 28,1 Mrd. Euro an.

Rund die Hälfte der Bauleistungssteigerung ist demnach auf die Beiträge der neu übernommenen Georgiou Group in Australien zurückzuführen. Die Akquisition wurde im ersten Quartal 2025 abgeschlossen, sodass die Beiträge aus den ersten drei Monaten bereits enthalten sind. In den Bestandsmärkten sei die Bauleistung – als Folge des im Jahr 2024 gestiegenen Auftragsbestandes – am stärksten in Polen, Österreich und Deutschland gewachsen.