Aufgrund der aktuellen Wetterlage und der ausstehenden offiziellen Entwarnung mussten wir uns leider dazu entschliessen, die morgige SOLID Konferenz zu verschieben. Die Sicherheit aller Teilnehmenden und Vortragenden steht für uns an erster Stelle, und wir möchten kein unnötiges Risiko eingehen.



Der neue Termin wird derzeit geplant, und wir werden Sie so schnell wie möglich darüber informieren. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis in dieser außergewöhnlichen Situation.



Sobald der neue Termin feststeht, werden wir Ihnen alle weiteren Informationen zukommen lassen und freuen uns darauf, Sie bei der SOLID Konferenz willkommen zu heißen.



In der Zwischenzeit hoffen wir, dass Sie und Ihre Liebsten in Sicherheit sind.



Ihr SOLID Team von WEKA Industrie Medien