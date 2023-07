Nach dem Studium der Geo- und Atmosphärenwissenschaften an der Universität Innsbruck promovierte sie an der Universität Erlangen zum Thema „Frühe Hydratation von CA und CA-Zement in Wechselwirkung mit Calcit und Additiven“. Dabei geht es um Calciumaluminate und Calciumaluminatzemente.

Berufserfahrung sammelte die gebürtige Tirolerin unter anderem an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin. Ihre Themen waren alternative Baustoffe, bioaktive Betonoberflächen und die Dauerhaftigkeit von bestehenden alten Betonbauwerken. „Mit Tanja Manninger haben wir eine Expertin genau zum richtigen Zeitpunkt gefunden“, freut sich Stefan Krispel, Geschäftsführer von Smart Minerals.