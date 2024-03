Unter anderem sehen und hören Sie hier folgendes:

Ein Institut an der BOKU entwickelte ein Produktionskonzept, das auf einem von der Autoindustrie inspirierten modularen Montageansatz basiert. Ein für dessen praktische Umsetzung notwendiges Schalungssystem bildet den wesentlichen Kern für die Automatisierung des Planungs- und Herstellungsprozesses.



Die ÖGNI und die ÖBV arbeiten gemeinsam an einer Erweiterung des DGNB-Zertifikats für "Nachhaltige Baustellen", um die Nachhaltigkeit in Hoch- und Tiefbauabwicklungen zu gewährleisten.



Die Asfinag investiert bis 2029 6,8 Milliarden Euro in die Erhaltung. Dieser Fokus auf Erhaltung ermöglicht nicht nur sicheren Betrieb, sondern auch die Dekarbonisierung von Baustellen durch bewusste Maßnahmen, nachhaltige Beschaffung und moderne Bauprozesse.