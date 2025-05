„Die Auftragslage ist ausgesprochen gut – die Porr hat im ersten Quartal mit einem Plus von 17,4 Prozent bei den Neuaufträgen eine Steilvorlage für die nächsten Monate geliefert“, berichtete Konzernchef Karl-Heinz Strauss.

Besonders stark war der Zuwachs an Neuaufträgen mit einem Plus von 81,1 Prozent in Deutschland, wo bereits die ersten Anzeichen einer Wiederbelebung im Hochbau zu beobachten sind. „Und dank des Engagements für den Ausbau der Infrastruktur wird dieses Land in den kommenden Jahren zur größten Baustelle Europas – wir als Porr sind mit spannenden Projekten mittendrin“, so der CEO.

Insgesamt bleibt der Tiefbau laut dem Konzern der Wachstumsmotor der Branche, insbesondere aufgrund des breitflächigen Ausbaus des Transportnetzes und der Energieinfrastruktur. Im Hochbau gebe es Wachstumsimpulse aus dem Gesundheitsbau sowie aus anspruchsvollen Bereichen wie Datencentern, Reinräumen und dem Industriebau.