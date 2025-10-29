Die Zahl der Baubewilligungen lag 2024 bei 51.500 und damit weiter in einer Talsohle von rund einem Drittel unter dem 10-Jahresschnitt. Aufwärtstrend bei Zahl der geförderten Wohneinheiten (+13% zum Vorjahr) und den Ausgaben der Wohnbauförderung (+14% auf EUR 2,51 Mrd.). Beseitigung der Wohnraumverknappung ist nun Gebot der Stunde.

„Durch die hohen Kreditzinsen, die stark kritisierte KIM-Verordnung und den gestiegenen Baupreisen kamen wir auch 2024 bei den Baubewilligungen nicht aus der Talsohle heraus. Erstmals seit Jahren sehen wir allerdings einen Aufwärtstrend bei den Neuförderungen, was leichten Anlass zur Hoffnung zur Beseitigung der Wohnraumknappheit gibt“, informiert Robert Schmid, Obmann des Fachverbands.