Das Immobilienportfolio des Konzerns umfasste zum Ende des Geschäftsjahres 2.031 Objekte, deren Fair Value - also der geschätzte Wert unter aktuellen Marktbedingungen - von rund 16 Mrd. Euro auf über 17 Mrd. Euro gestiegen ist. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg gegenüber dem Vorjahr um 89,1 Mio. Euro auf 834,5 Mio. Euro.



Im vergangenen Jahr wurden 865,5 Mio. Euro in Neubau-, Sanierungs- und Erhaltungsprojekte investiert, etwa gleich viel wie im Vorjahr. In diesem Jahr sind Investitionen in Höhe von rund 1 Mrd. Euro geplant.