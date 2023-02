Beim Spartenstich für die erste private Lehrwerkstatt für Bauberufe in Vorarlberg haben die Lehrlinge des Lauteracher Bauunternehmens i+R kräftig mitangepackt – schließlich sind sie maßgeblich am Bau beteiligt und sorgen – unter Anleitung von Fachkräften – selbst für ihre Errichtung. „Für die immer komplexer werdenden Anforderungen setzen wir mit der neuen und Vorarlbergs einzigen privaten Lehrwerkstätte für Bauberufe neue Maßstäbe in der firmeninternen Ausbildung“, freut sich Reinhard Schertler, Eigentümer der i+R-Gruppe. Und der zweite Eigentümer Joachim Alge ergänzt: „Neben der schulischen Ausbildung im MAZ und der Praxis auf unseren Baustellen ist die Arbeit in der Lehrwerkstätte ein wesentliches Standbein in der Ausbildung unserer künftigen Facharbeiter.“