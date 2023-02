Ein neues Quartier am Puls der Zeit

Das Areal wird mit einer vielfältigen und lebendigen Nutzung für unterschiedliche Zielgruppen punkten, die sowohl urbanen Lebensstil als auch die Nähe zur Natur wertschätzen. „Stadtentwicklung in diesem Ausmaß braucht eine ausgewogene Struktur für ein harmonisch, lebendiges Sozialgefüge. Im Rahmen des kooperativen Verfahrens sollen auch innovative Wohnkonzepte entwickelt werden, die den Bedürfnissen aller Generationen und verschiedenen Lebensmodellen Rechnung tragen“, sagt SIGNA Holding Geschäftsführer Christoph Stadlhuber. Derzeit ist der Anteil an leistbarem Wohnen noch Gegenstand von Gesprächen. Grundlage für diese Verhandlungen ist der Gemeinderatsbeschluss, mindestens 20 Prozent für leistbares Wohnen zu reservieren.

Werftmitte – lebendiges Zentrum

Neben der elementaren Nutzung „Wohnen“ – dafür ist im Wesentlichen die „Halbinsel“ vorgesehen – soll in der „Werftmitte“ das Herz des neuen Stadtteils schlagen: Ein lebendiges Zentrum mit Gastronomie, Kultur und Veranstaltungen sorgt für viele Alternativen der Freizeitgestaltung. Ebenfalls im Mittelpunkt der Werft liegt neben den denkmalgeschützten Hallen, der Slipanlage und dem Kran das rund fünf Hektar große Werftbecken. Die daraus resultierende Atmosphäre ist einzigartig. „Konkrete Vorgabe für die Planer ist: Von jeder Wohnung muss man auf das Wasser sehen können“, so Christoph Stadlhuber. „Wahrer Luxus ist beispielsweise, im Sommer frühmorgens in das Werftbecken zu springen oder durch den Natura 2000 Auwald zu spazieren“. Besonderer Wert liegt daher auf den, auch in Zukunft für alle Korneuburgerinnen und Korneuburger frei zugänglichen, Außenräumen des Quartiers. Die Architekten werden daher von Beginn durch einen Freiraumplaner begleitet.

„In Österreich gibt es an der Donau keine vergleichbare Fläche in dieser Dimension mehr. Die einzigartige Lage am Wasser, die vielfältigen Nutzungs- und Erholungsmöglichkeiten sowie die naheliegenden Grün- und Freiräume sorgen für ein besonders hohes Maß an Wohn- und Lebensqualität. Wir freuen uns nun darauf, die nächste Phase dieses Vorzeigeprojekts für alle Korneuburgerinnen und Korneuburger starten zu können“, so Christoph Stadlhuber.

Nachhaltiger Stadtteil

Die Entwicklung der Werft orientiert sich aber auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit an Superlativen. Entsprechend ambitioniert sind die Ziele. Denen gemäß soll der Energiebedarf vor Ort – vor allem durch die Nutzung von Sonne und Wasser – gedeckt und damit Autarkie angestrebt werden. Im Zuge eines Mobilitätskonzepts werden alle Möglichkeiten, sich am Boden, in der Luft oder am Wasser von A nach B zu bewegen, evaluiert. Insgesamt entstehen in der neuen Werft rund 700 Arbeitsplätze, womit der neue Stadtteil neben Lebensraum auch einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor darstellt.