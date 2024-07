Entgeltliche Einschaltung

Wertvoll Wohnen : Motivation zur Sanierung

Sanieren lohnt sich mehrfach: Zum einen werden Sie schnell merken, wie viel komfortabler und besser es sich wohnt. Mit der Sanierung gewinnt Ihre Immobilie aber auch deutlich an Wert. Das ist besonders für nachfolgende Generationen oder für einen späteren Verkauf vorteilhaft. Natürlich ist die Sanierung auch die ideale Gelegenheit, um gleich weitere Verbesserungen am Haus vorzunehmen und so Reparaturkosten zu verringern.