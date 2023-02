Der im Jahr 2019 ansetzende Aufschwung in der thermischen Gebäudesanierung fand im vergangenen Jahr ein abruptes Ende. Laut aktuellem Branchenradar Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) in Österreich sanken im Jahr 2020 die Herstellererlöse mit zertifizierten Fassadendämmsystemen um 2,9 Prozent gegenüber Vorjahr auf 182,7 Millionen Euro, obgleich die Preise im Durchschnitt um nahezu drei Prozent anzogen. Die abgesetzte Fläche an WDVS reduzierte sich damit um 5,6 Prozent gegenüber Vorjahr auf rund 10,2 Millionen Quadratmeter.

Für den Rückgang verantwortlich war im Wesentlichen ein Einbruch am Sanierungsmarkt. Im Jahresvergleich schrumpfte der Absatz um mehr als dreizehn Prozent, die Erlöse um knapp elf Prozent. Die Kontraktion zog sich dabei annähernd gleichförmig durch alle Gebäudetypen. Im Neubau stagnierte die Nachfrage auf Vorjahresniveau. Dank Preisauftrieb wuchs der Markt erlösseitig um zwei Prozent gegenüber Vorjahr. Zu Stabilisierung des Neubaubedarfs trug vor allem ein weiterhin wachsender Absatz im Geschoßwohnbau bei, da im Nicht-Wohnbau aufgrund von durch Corona bedingten Bauverzögerungen deutlich weniger nachgefragt wurde. Der Bedarf bei neu errichteten Eigenheimen stagnierte auf Vorjahresniveau.