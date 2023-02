Beim Bau des Flagshipstores war das Thema Nachhaltigkeit von zentraler Bedeutung. So ist der neue Bründl Sports Store der erste Sportshop in Österreich, der durch ÖGNI (Innenausbau) und Klimaaktiv (Hochbau) zertifiziert ist. Dabei wird zum Beispiel besonders auf die Verwendung nachhaltiger Materialien geachtet, wie etwa Weißtanne aus Vorarlberg oder Rauriser Naturstein. Aber auch Schlüssel-Kriterien wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung und eine saubere Ökobilanz werden in die Bewertung mit einbezogen. „Die Green-Building-Zertifizierung des neuen Flagshipstores und unsere Klimaneutralität bilden ein absolutes Alleinstellungsmerkmal im österreichischen Sporthandel. Darauf sind wir sehr stolz. Zudem kommen zwei Drittel der am Umbau beteiligten Firmen aus der Region. Der Strom für den Flagshipstore wird vollständig aus erneuerbaren Energieträgern bezogen. Das Gebäude wird zudem mit Gletscherwasser nachhaltig gekühlt“, erklärt Thomas Vorreiter, Geschäftsleiter Expansion & Marketing. Außerdem können Kunden in der hauseigenen Schneiderei durch Reparaturen oder Änderungen den Lebenszyklus ihrer Produkte verlängern. Auch das „WEITBLICK – Lounge | Rooftop | Bistro“ über den Dächern von Kaprun verfolgt ein nachhaltiges Gastronomiekonzept mit biologischen, regionalen, saisonalen Köstlichkeiten.

Marcel Hirscher präsentiert neue Skimarke Van Deer

Außergewöhnliche Projekte sind der ideale Rahmen für einzigartige „Magic Moments“: Der achtfache Gesamtweltcup-Sieger Marcel Hirscher präsentiert im Rahmen der Flagshipstore-Eröffnung seine neue Skimarke Van Deer. Van Deer Ski werden mit demselben Know-how und derselben Akribie entwickelt, gebaut und getunt, mit der Marcel Hirscher den Skiweltcup über viele Jahre dominiert hat – perfektioniert bis ins kleinste Detail. Von FIS-Ski über Pistenski bis hin zu Tourenski und Powderski bleiben keine Wünsche offen. Jedes Modell wird in Österreich – in einer besonderen Manufaktur nur 25km entfernt von Kaprun - von Hand gefertigt. (PM)