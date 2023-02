Trotz intensiver Planungen, sind Bauprojekte immer für Überraschungen gut. “Bei unserem aktuellen Projekt, einem Neubau von zwei Häusern, war ein Nachbarhaus so schlecht fundamentiert, dass es uns beim Abbruch fast abgesackt ist”, erinnert sich Christan Wagner. Die Beteiligten über solche Probleme zu informieren, war für Christian Wagner früher mit vielen einzelnen Telefonaten und E-Mails verbunden. Seit er mit Capmo arbeitet, gelingt's per Klick. “Mit einem Blick in die App sehen alle Partner sofort, was los ist und was ansteht. Und wenn jemand nicht mit der App arbeitet, exportieren wir den Ticketbericht per Klick“ berichtet Christian Wagner. “Das kommt bei uns jedoch selten vor, da alle froh sind immer direkt Rückmeldung zu bekommen und nicht unnötig länger auf Freigaben warten zu müssen.”

Einfach und intuitiv: Arbeitserleichterung bei großen wie kleinen Projekten

Während sie manche Programme nur projektspezifisch einsetzen, zählt Capmo für die Wagner Bauprojekte GmbH zur Standardausstattung. “Capmo ist so einfach zu bedienen und bringt uns so viel. Da stelle ich mir gar nicht die Frage, ob ich es einsetze”, so der Geschäftsführer. Er setzt Capmo daher sowohl für die Ausführung und Projektentwicklung großer wie kleiner Projekte als auch für Prüfungen ein. Denn Christian Wagner ist überzeugt: “Niemand wird Bauleiter, weil er gerne Listen schreibt. Das ist ein nötiges Übel, das man über sich ergehen lassen muss. Wenn man sich davon befreien kann, dann ist das einfach gut.”

