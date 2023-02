Von den 80 gelisteten Unternehmen in Österreich erfüllten in den Jahren 2017 und 2018 nur eines und im Jahr 2019 nur zwei Unternehmen die OECD-Kriterien für Zombies. Auch unter einem Stresstest mit höherem Zinsniveau bleibe es bei zwei Unternehmen, was eigentlich eine gute Aussage für Österreich sei, weil insgesamt ein deutlicher Anstieg von Zombies erwartet werde. Die Namen der besonders schwachen Unternehmen veröffentlicht Kearney nicht.