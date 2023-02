Mit steigenden Zulassungszahlen von E-Autos und Plug-In-Hybriden nimmt auch der Bedarf an E-Ladeinfrastruktur zu und verlangt einen Ausbau in der Wohnungswirtschaft. Als Experte für innovatives Parkraum-Management entwickelte das etablierte PropTech-Unternehmen Payuca nun eine sichere, effiziente und in der Handhabung einfache Lösung für Garagen in Mietwohnhäusern: Smart Charging. Ein Komplettservice, das mit der Objektbegehung und vollständigen Planung eines Installationskonzeptes beginnt. Dabei werden die notwendigen E-Ladestationen für die jeweilige Garage projektiert, mit dem Netzbetreiber abgestimmt und die Voraussetzungen mit allen Beteiligten geklärt. Mit diesem Gesamtkonzept ist Payuca derzeit einzigartig auf dem Markt, neben den klassischen Elektrikern, Autohäusern und Energieversorgern, welche sich insbesondere auf Einfamilienhäuser bzw. auf Unternehmen und das öffentliche Ladenetz konzentrieren. „Wir fungieren als Komplettanbieter für Parkraum- und E-Lademanagement- Lösungen und wissen daher, welche Vorkehrungen in Garagen getroffen werden müssen. Neben unserer langjährigen Erfahrung haben wir zudem zwei breit angelegte Umfragen durchgeführt und festgestellt, dass es seitens Immobilienwirtschaft als auch Konsumenten viele unterschiedliche Interessen gibt, die zusammengeführt gehören“, so Payuca- Geschäftsführer Dominik Wegmayer.

So möchte die Mehrheit der Eigentümer etwa die Kosten nicht allein tragen und scheut den Aufwand für die gesamte Organisation und Abrechnung. Mieter hingegen möchten sich nicht mit dem Thema beschäftigen und keine hohen Anschaffungskosten auf sich nehmen.

Der Einsatz von Smart Charging ist insbesondere in bestehenden Mietwohnhäusern möglich. Auf Basis des zuvor erstellten Installationskonzeptes finanziert der Eigentümer dabei nur die Kosten für die Grundinstallation, d.h. die Verkabelung zu den einzelnen Stellplätzen. Für die Mieter hingegen funktioniert das Service folgendermaßen: Sobald sich ein Dauerparker für die Anschaffung eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs entscheidet, kann dieser direkt mit Payuca ein Wallbox-Abo inklusive passendem Ökostrom-Tarif ab 29,90 Euro pro Monat abschließen. Abo-Modelle dieser Art sind vor allem beim Internetanschluss, bezahlten Fernsehen oder Smartphone-Tarifen bekannt und nehmen insbesondere der Hausverwaltung viel Arbeit ab. Viele Einzellösungen, die in ihrer Einrichtung kostspielig sind und die nur wenige Fahrzeuge gleichzeitig laden können, bringen den vorhandenen Netzanschluss aufgrund eines fehlenden intelligenten Last- und Lademanagement, sehr schnell an seine Grenzen und werden damit zum Risikofaktor. Smart Charging ist die Lösung hierfür, da nach der Grundinstallation mehr als 100 E-Ladestationen eingerichtet werden können. „Wir übernehmen das Projekt vollständig, somit entsteht kein Organisationsaufwand für Eigentümer und Hausverwaltung. Wir haben alle Professionisten an der Hand und kümmern uns um alle baulichen, elektrotechnischen und behördlichen Maßnahmen. Für uns ist es wichtig, Ansprechpartner für alle Beteiligten zu sein. Modernster Kundenservice steht bei uns ganz oben“, so Wegmayer.

Payuca wird mit Smart Charging im Rahmen der EXPO Real von 11. bis 13. Oktober 2021 in München vertreten sein und die Lösung an ihrem Stand vorstellen. (PM)