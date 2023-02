In den ersten Jahren konzentrierte sich Florek auf den heimischen Markt in Polen. Seine Idee war es, Dachfenster für komfortables Wohnen im Dachgeschoß anzubieten. Dabei wurde von Beginn an auf Produktqualität und Innovation gesetzt. Durch regelmäßige Messeauftritte und dank eines wachsenden Händlernetzwerkes wurden FAKRO Dachfenster auch in anderen Ländern bekannt. „Wir bieten nicht nur Produkte und innovative Lösungen, sondern nutzen auch jede Gelegenheit, Kunden und Geschäftspartner persönlich zu treffen“, so Florek. Die ersten LKWs mit Dachfenstern der Marke FAKRO machten sich 1994 auf den Weg in die Niederlande und die Slowakei. Danach wuchs die Bekanntheit in ganz Europa. Heute sind FAKRO Produkte in über 50 Ländern rund um den Globus zu finden.