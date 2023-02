Für eine Optimierung des Miete-Kauf-Modells zum Erwerb von Wohnungseigentum setzt sich seit Jahren auch NR Michaela Steinacker, Vorstandsmitglied des Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen, ein. „Das Miete-Kauf-Modell ist vor allem für junge Menschen der optimale Start in eine gesicherte Zukunft. Denn Eigentum beugt Altersarmut vor. Wie die aktuellen Entwicklungen zeigen, ist es zudem hoch an der Zeit, dass die Wohnungseigentumsgesetz-Novelle in Kraft tritt. Vergangenes Jahr habe ich sie bereits angekündigt. Über den Sommer haben wir sie in die Begutachtung geschickt und mit einem Parlamentsbeschluss rechne ich bis Ende des Jahres“, so Steinacker. Die Gesetzesnovelle beinhaltet vor allem die Erleichterung bei den Beschlussfassungen in Mehrparteienhäusern u.a. für den Einbau von Elektro-Ladestationen, barrierefreie Zugänge, einbruchsichere Türen, Beschattungseinrichtungen und Photovoltaikanlagen. Auch geht es dabei um eine Mindestrücklage bei Wohnungseigentumsobjekten, die die Sanierungs- und Ökologisierungsmaßnahmen bei den Gebäuden unterstützen soll. Ferner liege Steinacker die Ausbildung der Spitzenfunktionäre am Wohnbausektor am Herzen. So wurde 2018 ein Lehrgang für Aufsichtsratsmitglieder in Wohnbauunternehmen gestartet, der bereits von 73 Teilnehmern absolviert wurde.