Bei den FAKRO Flachdachfenstern Typ G und Typ F wird die herkömmliche Kuppel durch eine flache, gehärtete und wärmeisolierte Glasscheibe ersetzt. Das hat viele Vorteile: Auf den ersten Blick erkennbar ist die ästhetische Komponente, denn das Flachdachfenster kann harmonisch in die Gestaltung von Dachterrassen und Flachdächern – mit einem zusätzlichen Aufsetzkranz auch in Gründächer – integriert werden. Die plane Oberfläche ermöglicht das Installieren von Netzmarkisen als Hitzeschutz an der Außenseite. Die elektrisch gesteuerten Flachdachfenster DEG und DEF sind mit einem Regensensor ausgestattet, der das geöffnete Fenster bei Regen automatisch schließt. Einsetzbar sind die Flachdachfenster bei Dachneigungen von 2–15°. Neben elf Standardgrößen sind sie auch in Sonderformaten bis zu einer maximalen Größe von 120 x 220 cm erhältlich. Wählt man das Flachdachfenster mit einer Vierfach-Isolierverglasung, so ist dieses auch für Passiv-oder Niedrigenergiehäuser geeignet.