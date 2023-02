Seit dem Jahr 2011 engagiert sich Wienerberger gemeinsam mit dem Verband Österreichischer Ziegelwerke in der Nachwuchsförderung. Architekturstudierende werden auf unterschiedlichen Ebenen mit Ziegelprodukten bekannt gemacht, lernen deren Gestaltungsmöglichkeiten kennen und denken fantasievoll in die Zukunft. Das Engagement reicht von der Finanzierung von Gastprofessuren an den heimischen Hochschulen über die Förderung von Diplomarbeiten oder Dissertationen bis hin zur Unterstützung bei Ausstellungen und Publikationen.

Mehr als 300.000 Euro investierte Wienerberger so in die Ausbildung angehender Architekten in Österreich. Neben dieser beachtlichen Summe wurden über 2.000 Brick-Bücher, Ziegel-Material für Installationen und Arbeiten sowie unzählige Experten-Vorträge für die Kooperationen zur Verfügung gestellt.

Johann Marchner, Wienerberger Österreich Geschäftsführer schildert: „Es freut uns, dass im Zuge dieser langjährigen Partnerschaften mit den heimischen Hochschulen die vielfältigen Möglichkeiten und Ausprägungen des Baustoffs Ziegel kontinuierlich ins Bewusstsein der Studierenden gerufen werden. Wir sind immer wieder begeistert, wie unerschöpflich die Kreativität der jungen Architekten ist und welche Impulse Ziegel in all ihren Formen geben können.“